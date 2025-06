Spezia Calcio sogna il ritorno di Samuele Mulattieri dal Sassuolo

Lo Spezia Calcio sogna di riabbracciare Samuele Mulattieri, il talento cresciuto tra le sue fila e ormai legato al cuore dei tifosi. Dopo aver dimostrato affetto e dedizione, il ritorno dell’attaccante dal Sassuolo appare più di un’ipotesi: un progetto che potrebbe trasformarsi in realtà . Per ora, resta un sogno nel cassetto, ma la passione e l’ambizione di entrambe le parti potrebbero presto far sì che questo desiderio diventi una splendida realtà .

"Resto legatissimo a Spezia". Lo disse dopo aver segnato al Picco, con addosso la maglia neroverde, a gennaio, e tanto bastò a chiudere il caso. Che caso non è mai stato, perché immaginiamo il Picco lo riabbraccerebbe volentieri, Samuele Mulattieri (nella foto) e lo Spezia lo riporterebbe altrettanto volentieri a casa. Per ora è un sogno, ma l'idea è che il sogno, lo Spezia, sia intenzionato a coltivarlo almeno finché le certezze non lo faranno svanire. Ha perso un campionato di B sul filo di lana, la società ligure, e Pio Esposito, uno da 19 gol in 39 gare, ma ha confermato il tecnico Luca D'Angelo con l'intenzione di fare quel salto che la stagione scorsa non le è riuscito.

