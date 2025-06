Spazio | Cina lancia satellite per il monitoraggio dei disastri naturali

La Cina compie un passo avanti nel campo della sicurezza ambientale con il lancio del satellite Zhangheng 1-02, destinato a migliorare il monitoraggio dei disastri naturali. Questo innovativo strumento permetterà di integrare meglio le capacità di sorveglianza “spazio-aria-terra”, contribuendo a salvare vite umane e proteggere il pianeta. Un'azione strategica che sottolinea l'impegno del Paese nel fronteggiare le sfide ambientali globali.

La Cina ha lanciato oggi un satellite di monitoraggio elettromagnetico, che si prevede rafforzera’ le capacita’ integrate del Paese di monitoraggio “spazio-aria-terra” per i principali disastri naturali. Un razzo vettore Lunga Marcia-2D e’ decollato dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, alle 15:56 (ora di Pechino), inviando con successo il satellite Zhangheng 1-02 nella sua orbita pianificata, secondo quanto riferito dall’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). La CNSA ha affermato che questo rappresenta un passo avanti significativo per la Cina nel campo dell’osservazione dallo spazio dei campi fisici terrestri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Spazio: Cina lancia satellite per il monitoraggio dei disastri naturali

spazio - cina - satellite - monitoraggio

