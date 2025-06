Sparatoria in centro colpiti due politici | è panico totale

trasmettendo il panico tra la popolazione e gettando nel caos le strade della città. In un istante, la routine si è trasformata in un incubo, con due politici colpiti dalla sparatoria e i cittadini in preda alla paura. La tranquilla giornata è diventata un ricordo lontano: la città si prepara ora a riprendere il fiato e a capire cosa sia realmente accaduto.

Era una giornata iniziata come tante, con il traffico del mattino che animava le strade e i cittadini impegnati nelle solite incombenze quotidiane. Nessuno immaginava che in poche ore il ritmo urbano sarebbe stato spezzato da un'ondata di terrore. Le sirene hanno cominciato a risuonare prima dell'ora di pranzo, seguite da avvisi urgenti delle autorità: «Restate al riparo, un uomo armato è in fuga». Le informazioni arrivavano a intermittenza, frammentate e confuse, ma tutte convergeva­no verso un unico, inquietante quadro: qualcuno stava prendendo di mira figure pubbliche, colpendole con metodo e freddezza.

