Spara a due politici vicino Minneapolis è caccia all' uomo

Le autorità di Minneapolis sono in allerta dopo una serie di sparatorie mirate che hanno colpito due politici, la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman. La caccia all’uomo, ancora in corso, coinvolge un sospettato armato di un giubbotto anti-proiettile e vestito di bianco. La comunità è invitata a rimanere al riparo mentre le forze dell’ordine intensificano le indagini per garantire la sicurezza di tutti.

Le autorità stanno indagando su "sparatorie mirate" vicino Minneapolis che hanno costretto le autorità a chiedere alla popolazione di restare al riparo. Secondo quanto riportato da Cnn, è scattata la caccia all'uomo con la polizia che cerca un uomo bianco con indosso un giubbotto anti-proiettile. A essere finora stati colpiti da un persona che si è finta un agente di polizia sono stati la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spara a due politici vicino Minneapolis, è caccia all'uomo

