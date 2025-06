Spalletti licenziato | Pioli verso la Fiorentina Gravina valuta le opzioni

L’estate del calcio italiano si infiamma tra colpi di scena e cambi di panchina: Spalletti licenziato, Pioli verso la Fiorentina e Gravina che valuta le opzioni. Un balletto di nomi che tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. La Fiorentina, astuta, ha già fatto il suo gioco, evitando il caos e blindando l’assetto. Ora, il futuro potrebbe riservare sorprese imprevedibili, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi siederà sulla panchina più ambita.

Spalletti licenziato, quel gran genio di Gravina potrebbe chiamare Pioli. Panico. E noi? Per fortuna la Fiorentina era stata veloce a bloccare il normal one. Facendo un grande favore anche a lui, che ha evitato di infilarsi nel buco nero della Nazionale o di fare la figura di quello che non obbediva alla chiamata patriottica del fenomeno Gravina. L’incredibile giro di allenatori di questo inizio estate adesso potrebbe prevedere una panchina a Riad per Spalletti, che libererebbe al volo Pioli, uno che da tempo ha scelto Firenze ma ha doveri fiscali da sbrigare prima di poter diventare ufficialmente il nuovo tecnico del Viola Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spalletti licenziato: Pioli verso la Fiorentina, Gravina valuta le opzioni

