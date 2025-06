Spalletti dopo la Nazionale già pronto il ritorno in un top club | stipendio record

Dopo un addio turbolento alla Nazionale, Luciano Spalletti si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Offerto un ingaggio da record e la guida di un top club, il tecnico non vede l’ora di voltare pagina e dimostrare ancora una volta il suo valore. La delusione in casa azzurra è ormai alle spalle: ora, tutto è pronto per un ritorno trionfale nel calcio che conta.

Dopo l'addio turbolento alla Nazionale, Luciano Spalletti è già pronto a voltare pagina. Offerta la panchina di un top club con uno stipendio a cifre record. Ci si aspettava un ben altro rendimento dalla Nazionale dopo l'arrivo di Luciano Spalletti. Scelto come CT dopo la vittoria dello Scudetto con il Napoli, tutti speravano nell'inizio di una delle pagine più belle della storia azzurra. È chiaro che non è andata così. Prima il deludente Europeo e poi una serie di passi falsi con il tonfo in casa della Norvegia che ha segnato la parola fine sulla sua esperienza. Ovviamente il tecnico toscano ha pagato anche per colpe non sue, ma è chiaro che visto il suo status ci aspettava di più.

