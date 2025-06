Spal | bocciata l' iscrizione dalla Covisoc futuro incerto per il club di Tacopina

La situazione della Spal si fa sempre più intricata: la bocciatura da parte della Covisoc mette in dubbio il futuro del club di Tacopina, che ora ha pochi giorni per tentare di risollevarsi presentando un ricorso. Con l’incertezza che aleggia, i tifosi e gli appassionati si interrogano sul destino biancazzurro—una sfida che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Resta da vedere quale sarà l’esito di questa delicata vicenda.

Comunicati ufficiali non ne sono arrivati, ma a quanto pare ieri la Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione presentata dalla Spal. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che la società presieduta da Joe Tacopina (foto) l’ha inviata senza le adeguate garanzie economiche e quindi da considerarsi irricevibile. Il club biancazzurro ha tempo fino al 17 giugno per presentare il ricorso in vista del Consiglio Federale fissato per il 19 giugno che decreterà ammissioni e bocciature definitive. Intanto, è ancora un grande punto interrogativo il futuro della Spal di Tacopina, il cui CdA dovrebbe riunirsi lunedì prossimo per decidere quale strada imboccare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal: bocciata l'iscrizione dalla Covisoc, futuro incerto per il club di Tacopina

In questa notizia si parla di: spal - iscrizione - covisoc - club

Spal, corsa contro il tempo per procedere all'iscrizione in Serie C - L'ultimo capitolo della stagione è ancora tutto da scrivere, e i tifosi biancazzurri sono in trepidante attesa di conoscere gli sviluppi.

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

Spal: bocciata l'iscrizione dalla Covisoc, futuro incerto per il club di Tacopina; Niente iscrizione alla Serie C per la Spal: Ma il club non fallirà; Spal a rischio, domanda incompleta. La Triestina si è iscritta, altri club sul filo.

Spal: bocciata l'iscrizione dalla Covisoc, futuro incerto per il club di Tacopina - Il club di Tacopina ha tempo fino al 17 giugno per presentare ricorso. Come scrive sport.quotidiano.net

Niente iscrizione alla Serie C per la Spal: "Ma il club non fallirà" - Dopo il caso Brescia, che ha scosso la Serie B, brutte notizie anche per la Spal, che con un comunicato ufficiale annuncia la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Scrive msn.com

La Covisoc boccia la Spal. Tacopina in Italia per il CdA - i Alessio Duatti Ferrara Se ci fosse stato anche solo un dubbio di vivere un incubo e non nella realtà è arrivata la conferma che è tutto vero. Come scrive msn.com