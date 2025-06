Spacciava in paese | arrestato dalla polizia ragazzo di soli 19 anni

Un giovane tunisino di soli 19 anni, già sotto la lente delle forze dell’ordine per attività di spaccio nella bassa Valcamonica, ha visto interrompere bruscamente il suo cammino in Italia. Arrestato dai Carabinieri di Darfo Boario Terme, ora dovrà affrontare le conseguenze di un’accusa grave. La sua vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e la lotta contro lo spaccio di droga tra i giovani.

Era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine locali per le sue attività di spaccio nella bassa Valcamonica. Ora, per un 19enne cittadino tunisino, è arrivata la fine del suo soggiorno in Italia: il giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Darfo Boario Terme con l'accusa di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spacciava in paese: arrestato dalla polizia ragazzo di soli 19 anni

