Spacciava erba nel parco giochi pusher minorenne arrestato dai carabinieri

Nel cuore del quartiere San Giorgio, un giovane di appena 15 anni aveva fatto del parco giochi il suo regno dello spaccio. Ma la legge ha deciso di mettere fine a questa pericolosa attivitĂ : i carabinieri, con astuzia e determinazione, hanno sgominato il giro di droga gestito dal minorenne. Un duro colpo alla piazza di spaccio locale, che dimostra come la sicurezza sia una prioritĂ per tutelare i nostri giovani e il territorio.

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un 15enne, residente nel quartiere San Giorgio, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno organizzato un servizio, in abiti civili e con auto di copertura, nei pressi di un’area verde attrezzata con giochi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spacciava erba nel parco giochi, pusher minorenne arrestato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - arrestato - giochi - spacciava

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento.

ACI CATENA. SPACCIAVA A BORDO DI UNO SCOOTER RUBATO: ARRESTATO DAI CARABINIERI. Ad Aci Catena, i militari della? Sezione Radiomobile di Acireale, impegnati in un ordinario servizio di controllo,hanno arrestato in flagranza di reato un 19en Vai su Facebook

Spacciava erba nel parco giochi, pusher minorenne arrestato dai carabinieri; Spacciava in un parco giochi per bambini, arrestato 15enne; Spaccia crack nell'area giochi dei bambini: arrestato 33enne nigeriano.

Catania, spacciava in un parco giochi per bambini: arrestato 15enne - CATANIA – Un quindicenne che spacciava droga in un’area a verde attrezzata con giochi per bambini nel rione San Giorgio di Catania è stato arrestato da carabinieri del nucleo operativo della compagnia ... Riporta msn.com

Catania. Pusher minorenne spacciava nel parco giochi: arrestato 15enne - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, in flagranza di reato, un minore di 15 anni, residente nel quartiere San Giorgio di ... Scrive libertasicilia.it

Sorpreso a spacciare in un parco giochi a Catania, 15enne arrestato in flagranza - A Catania i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 15enne residente nel quartiere San Giorgio con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacent ... Da ilfattonisseno.it