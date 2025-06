Spacciava e rubava ma se ne andava in giro come se niente fosse

In un quartiere di Brescia, dove la tranquillità è spesso solo un miraggio, le autorità hanno arrestato un 46enne tunisino noto alle forze dell'ordine. Nonostante i precedenti e i comportamenti sospetti, l'uomo si muoveva impunemente tra i cittadini, alimentando tensioni e preoccupazioni. La notizia riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla lotta al crimine, dimostrando che in città non tutto può passare inosservato.

È stato fermato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Brescia un 46enne di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti penali. L'uomo, B.M. le iniziali, è stato controllato da un equipaggio della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che da tempo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spacciava e rubava, ma se ne andava in giro come se niente fosse

In questa notizia si parla di: spacciava - rubava - andava - giro

?? Spacciava e rubava, ma se ne andava in giro come se niente fosse.