Spacciano eroina in auto a Udine due arresti e oltre 3.000 euro sequestrati | c’è anche una 27enne indagata

A Udine, un'operazione della Squadra Mobile ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di oltre 3.000 euro, nel corso di un'azione contro lo spaccio di eroina. Tra i fermati anche una 27enne indagata. Un intervento decisivo per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, dimostrando come le forze dell'ordine siano sempre in prima linea contro la criminalità.

