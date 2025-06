Spaccia coca ai domiciliari Preso recidivo

Un caso che solleva molte domande sulla lotta allo spaccio e sulla recidività. Massimo Danilo Giuliana, già sotto i riflettori per aver nascosto ingenti quantità di droga, è stato nuovamente arrestato mentre si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Giovedì, davanti alla sua abitazione di via Valtellina, si sono consumati nuovi sviluppi che mettono in discussione l’efficacia delle misure restrittive. La vicenda continua a sorprendere e inquietare la comunità.

L’ultima volta era datata 19 settembre 2024: gli agenti delle Volanti trovarono nella seconda casa di Massimo Danilo Giuliana, in via Butti, 65 chili di hashish impilati nel frigo, 6 di marijuana e 5,5 di cocaina. Un paio di mesi dopo l’arresto, l’ennesimo, il giudice dispose i domiciliari con braccialetto elettronico per il quarantaseienne, che vive con la madre in uno stabile di via Valtellina. E proprio lì davanti si sono appostati giovedì pomeriggio i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, imbeccati da una fonte confidenziale. Gli investigatori di via Schiaparelli, guidati dal dirigente Angelo De Simone, hanno visto arrivare prima un ventenne incensurato su uno scooter in sharing e poi il pregiudicato di 54 anni Carmelo Impusino in sella a un Piaggio Liberty: entrambi sono saliti al secondo piano, a casa di Giuliana; poco dopo, il più anziano è sceso con una scatola di cartone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccia coca ai domiciliari. Preso recidivo

In questa notizia si parla di: domiciliari - spaccia - coca - preso

Evade dai domiciliari e spaccia sotto casa, trovato con il crack - Un 42enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, evade dai domiciliari e viene trovato in strada con droga.

IMPERIA: FERMATO CON DROGA, BILANCINI DI PRECISIONE E PROIETTILI. "USO LA COCAINA PER LENIRE IL DOLORE". SESSANTENNE FINISCE AI DOMICILIARI Vai su Facebook

Spaccia coca ai domiciliari. Preso recidivo; Bergamo, spaccio di coca e hashish nelle valli, dieci indagati (tre ai domiciliari). E il fiuto del cane scova altra droga; Continua a spacciare droga dai domiciliari: sorpreso dai carabinieri mentre sniffa cocaina sul letto.

Roma, spaccia coca: arrestato Romolo Casamonica - Dopo l’arresto, il rampollo del clan è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa di processo. Si legge su roma.corriere.it

Bologna, spaccia coca mentre è ai domiciliari: ‘lo zio’ arrestato due volte in 15 giorni - dalla Squadra mobile lo scorso 28 agosto: sorpreso a spacciare, assieme a un complice, al parchetto di via Yuri Gagarin ... Segnala msn.com

Spaccia coca nell’ex cimitero: preso dai ghisa - Il cinquantaduenne marocchino aveva scelto un posto a dir poco macabro (ma decisamente sicuro) per smerciare dosi di droga: l’ex cimitero di via del Ricordo, a Crescenzago. Come scrive msn.com