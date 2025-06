Sottocorona mette in guardia | Maltempo forte Occhio al cambio di passo

Preparatevi a cambiare passo: il maltempo sta bussando alle porte, interrompendo la stabilità che abbiamo vissuto. Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona per La7, sabato 14 giugno si prevedono fenomeni intensi ma isolati al Nord-Ovest e alta Lombardia, con qualche debole pioggia sull'Appennino settentrionale. Domenica 15, questa instabilità evolverà in maltempo spostandosi verso est. Rimanete aggiornati: è fondamentale conoscere come e dove il clima cambierà per proteggersi al meglio.

Il maltempo interrompe una fase di stabilità, ma non ovunque. Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7 indicano sabato 14 giugno fenomeni "abbastanza isolati ma molto intensi" al nord-Ovest e alta Lombardia. Qualche debole pioggia sull'Appennino settentrionale, mentre il Nord-Est rimane "abbastanza libero, come il Centro e il Sud". Domenica 15 giugno "questa instabilità diventa maltempo, e si sposta verso est e lascia schiarite sulle zone di nord-ovest", osserva Sottocorona. La perturbazione interessa il Trentino-Alto Adige, il Veneto, un po' meno il Friuli-Venezia-Giulia, l'Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona mette in guardia: "Maltempo forte". Occhio al cambio di passo

