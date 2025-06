Sotto la luna II I bambini disegnano la loro città ideale

Ognuno di noi – spiegano gli organizzatori – vive in un mondo fatto di sogni e desideri, e la creatività dei più piccoli ci invita a riflettere su come potrebbe essere la città ideale. Dal 18 giugno al 14 settembre, il Museo in erba di Lugano trasforma l’arte in un’occasione di gioco e scoperta con “Sotto la luna II”, un’installazione che stimola l’immaginazione di grandi e piccini, invitandoli a costruire il proprio mondo perfetto.

Un invito rivolto ai bambini a riflettere, in modo ludico e interattivo, sul tema della città. Dal 18 giugno al 14 settembre, il Museo in erba di Lugano presenta "Sotto la luna II", un'originale installazione dello scultore spagnolo Miquel Navarro, straordinario strumento di dialogo che consente ai partecipanti di tutte le età e provenienze di esplorare e condividere la propria immaginazione. "Ognuno di noi – spiegano gli organizzatori - vive in uno spazio urbano che fa discutere, che cambia col passare del tempo, che racconta storie. Anche i bambini sono coinvolti in queste dinamiche, osservano e vivono in prima persona i cambiamenti.

