Sos salute mentale | Sempre disponibili Incertezza logorante

Ti sentite spesso sopraffatti dal senso di incertezza e dall’inesorabile richiesta di disponibilità? La pressione costante, unita a casi di sfruttamento e diritti calpestati, mette a dura prova il nostro equilibrio emotivo. Tra giovani e adulti, la dipendenza economica e l’incertezza sul futuro alimentano un senso di precarietà che mina la salute mentale. È ora di affrontare questi problemi con attenzione e solidarietà, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo in questa battaglia.

Tra le persone che hanno risposto al sondaggio, c’è anche chi segnala casi di grave sfruttamento e diritti calpestati. "Mi chiedono di essere sempre disponibile ma non mi pagano le ore in più", scrive un giovane lavoratore. "Ogni domenica sera aspetto un messaggio per sapere se il giorno dopo lavoro o no", racconta un altro. La dipendenza economica dai genitori, una "incertezza totale sul futuro" con un pesante impatto sulla salute mentale. "Ti senti sbagliato, come se fossi tu il problema. È logorante", è uno degli sfoghi raccolti. Se ai primi posti ci sono l’instabilità contrattuale, l’inadeguatezza del salario rispetto al costo della vita, la carenza di tutele e diritti (ad esempio su malattia, maternità, ferie), la precarietà si declina anche nella scarsa possibilità di ricevere formazione, avanzare nella carriera, essere riconosciuti per gli studi fatti e le competenze acquisite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it