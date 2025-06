Sorteggio ATP Halle 2025 | Jannik Sinner non fortunato due mine vaganti ‘erbivore’ sulla sua strada

Jannik Sinner si appresta a tornare in campo sulla nera erba di Halle, un torneo ATP 500 che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. Dopo la sconfitta a Roland Garros contro Alcaraz, il talento altoatesino punta a rilanciarsi sulla superficie preferita, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. L’esordio contro un qualificato sarà un banco di prova cruciale: il cammino verso Wimbledon si fa sempre più avvincente, e il torneo tedesco potrebbe essere la chiave del suo riscatto.

Jannik Sinner esordirà contro un qualificato al torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull’erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il numero 1 del mondo tornerà in scena dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz e si preparerà a Wimbledon calcando il verde in Germania, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Esordio dunque semplice sulla carta per il fuoriclasse altoatesino, che al secondo turno se la dovrebbe vedere contro il vincente della partita tra il francese Alexandre Muller e il kazako Aleksandr Bulik. Il kazako, già travolto a Parigi, andrà preso per le pinze su questa superficie, come l’eventuale quarto di finale: il polacco Hubert Hurkacz è molto quotato sull’erba, incrocerà il ceco Tomas Machac per meritarsi il vincente di Marozsan-Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it