Sorrento scelto l’allenatore | Conte rimane in Campania

Sorrento conferma la sua fiducia e sceglie Mirko Conte come nuovo allenatore, mantenendo così un legame speciale con la Campania. Dopo un’esperienza positiva alla Turris, l’ex calciatore di grandi squadre come l’Inter si prepara a guidare i rossoneri verso una stagione ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. La scelta di Conte promette entusiasmo e solidità, dando nuova energia alla squadra e ai tifosi pronti a vivere emozioni indimenticabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver allenato la Turris ad inizio stagione scorsa, Mirko Conte rimane in Campania e sarà l’allenatore del Sorrento per la prossima stagione. Terminato il casting in penisola, il nome di Conte era quello favorito per la panchina rossonera. Mirko Conte, nato a Tradate (VA) il 12 agosto 1974, ha alle spalle una lunga carriera da calciatore, durante la quale ha indossato maglie di prestigio come quelle dell’ Inter, del Napoli e della Sampdoria. Gli inizi in panchina. Terminata l’esperienza da giocatore, Conte ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal Canaletto, una società dilettantistica in provincia di La Spezia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it