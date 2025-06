Sorpreso dal proprietario a rubare il suo scooter si nasconde dietro le auto per evitare la cattura | 44enne denunciato

Un cittadino livornese del 1981, sorpreso dal proprietario a tentare di rubare il suo scooter, si è dato alla fuga e si è nascosto dietro le auto per evitare l'arresto. La scena si è svolta giovedì 12 giugno intorno alle 22, in via Guarducci, zona Garibaldi, quando le volanti sono intervenute prontamente dopo la segnalazione di un residente. L'episodio evidenzia ancora una volta quanto sia importante vigilare sulla sicurezza della comunità.

Un cittadino livornese del 1981 è stato denunciato per furto aggravato in concorso. Intorno alle 22 di giovedì 12 giugno, le volanti si sono portate in via Guarducci (zona Garibaldi) poiché un residente aveva segnalato due persone che stavano cercando di rubargli lo scooter. L'uomo infatti era.

