Sorpresi nel parcheggio del centro commerciale con cosmetici appena rubati denunciati padre e figlio minorenne

Nel cuore di Castelfidardo, un'ombra di sospetto si è trasformata in realtà: padre e figlio minorenne sono stati scoperti con cosmetici appena rubati nel parcheggio del centro commerciale Oasi. La vicenda mette in evidenza come la sicurezza e la vigilanza siano fondamentali per tutelare i cittadini e i loro beni. La cronaca di questa giornata dimostra ancora una volta che la giustizia fa il suo corso, assicurando che chi infrange le leggi venga chiamato a risponderne.

CASTELFIDARDO – Si aggiravano in maniera sospetta all'interno del parcheggio del Centro commerciale Oasi, e i carabinieri che hanno proceduto ad un controllo li hanno trovati in possesso di numerosi prodotti di bellezza e per l'igiene personale. Gli accertamenti effettuati dai militari della.

