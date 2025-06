Sopresa Theo Hernandez presa già l’alternativa | colpo di scena Milan

Il Milan si prepara a una svolta inattesa: la sorprendente decisione di Theo Hernandez, già pronta all’alternativa, scuote le fondamenta del futuro rossonero. Dopo un campionato deludente, tra poche settimane i tifosi scopriranno se questa mossa segnerà il riscatto tanto atteso o aprirà un nuovo capitolo per il club. La stagione si chiude con un colpo di scena destinato a cambiare tutto.

In casa Milan, di fatto, bisogna registrare un grosso colpo di scena sul futuro di Theo Hernandez. Il Milan, di fatto, è stata l'assoluta delusione del campionato terminato circa tre settimane fa. Al netto del successo della Supercoppa italiana, infatti, la stagione della squadra rossonera è stata contraddistinta solo da delusioni sia per quanto riguarda la Serie A che in Champions League. (LaPresse) tvplay.it Basta pensare che il Milan ha chiuso il suo campionato all'ottavo posto, non riuscendo così a staccare il pass per nessuna delle tre competizioni europee.