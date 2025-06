Sony valuta attentamente quali giochi portare su PC | non vuole far perdere valore a PS5

Durante un recente incontro con gli investitori, Sony ha sottolineato il suo impegno nel bilanciare l'espansione sui PC con la valorizzazione della PS5. La strategia mira a offrire giochi di alta qualità senza compromettere il valore e l’esclusività dell’esperienza su console. Questa scelta riflette la volontà di proteggere l’unicità del brand e di mantenere alta la soddisfazione dei giocatori fedeli alla PS5, garantendo un futuro ricco di titoli esclusivi e innovativi.

I giochi PlayStation su PC non sono ormai certamente una novità , ma Sony continua a gestire questa transizione in modo prudente e calcolato. Mentre Xbox ha adottato un approccio più aperto al multipiattaforma, il colosso giapponese ha precisato che preferisce valutare attentamente ogni singolo caso, per tutelare ciò che rende la sua console PS5 unica: l’esperienza d’uso esclusiva e la qualità delle sue esclusive. Durante un recente incontro con gli investitori (grazie a VGC ), Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha chiarito che l’intenzione non è quella di lanciare i giochi su PC il giorno stesso dell’uscita su console, come fa Microsoft, ma di scegliere tempi e modalità in base a strategie ben precise. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony valuta attentamente quali giochi portare su PC: non vuole far perdere valore a PS5

In questa notizia si parla di: sony - attentamente - giochi - valuta

I MIGLIORI GIOCHI PS5 a meno di 20 euro: le nostre scelte per RISPARMIARE!.

PlayStation: Sony valuta attentamente i progetti first party che meritano finanziamenti - A quanto pare, dopo le recenti scottature, Sony vuole selezionare con la massima attenzione quali giochi supportare e ... Secondo everyeye.it

Sony sceglie sempre con grande attenzione quali giochi convertire per PC, per non far perdere valore a PS5 - Hermen Hulst ha spiegato che Sony sceglie sempre con grande attenzione cosa portare e cosa no su PC, perché non vuole far perdere valore a PS5. Segnala msn.com

Sony sta ripulendo il PlayStation Store dai giochi spazzatura - Sony ha iniziato a rimuovere numerosi giochi di bassa qualità dal PlayStation Store, in seguito a un'inchiesta di IGN che denunciava la presenza di titoli spazzatura nei principali negozi ... Da tomshw.it