Sono devastato mia figlia ha scelto di essere accompagnata all’altare dal suo patrigno e non da me Non ce la faccio a vedera con lui come mi comporto? | la risposta della psicologa

Capisco quanto questa situazione possa essere dolorosa e complessa. La decisione di tua figlia di essere accompagnata dal patrigno può suscitare sentimenti di perdita e confusione, ma potrebbe anche rappresentare un momento di crescita e comprensione reciproca. Ricorda che il tuo amore e il sostegno sono fondamentali, anche se il modo in cui si manifesta può variare. Considera di aprire un dialogo sincero con lei, per condividere i tuoi sentimenti e rafforzare il vostro legame.

Ha chiesto un consiglio, restando anonimo e scrivendo una lettera alla rubrica Ask the Therapist del New York Times. Stiamo parlando di un uomo, di un papà, che sta pensando di non partecipare al matrimonio della figlia: il motivo? Lui è il padre biologico ma la donna ha scelto il patrigno per essere accompagnata all’altare. L’uomo ha detto di essere “devastato” da questa decisione, nonostante Lori Gottlieb, la terapista che risponde alla rubrica del quotidiano statunitense, lo abbia invitato a prendere questa decisione “come un arricchimento positivo”. Nella sua lettera, il papà spiega di essere stato sempre presente per la figlia oggi 37enne, anche se solo un anno dopo la sua nascita, la mamma della ragazza ha chiesto il divorzio e si è risposata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono devastato, mia figlia ha scelto di essere accompagnata all’altare dal suo patrigno e non da me. Non ce la faccio a vedera con lui, come mi comporto?”: la risposta della psicologa

In questa notizia si parla di: essere - devastato - figlia - scelto

Sophie Codegoni è ancora nel mirino degli haters. Dopo un inverno difficile a causa dell'ex Alessandro Basciano, padre della figlia Celine Blue, l'influencer ha scelto di ritagliarsi qualche momento di relax in compagnia della sua cara amica (e collega) Elisa M Vai su Facebook

«Mia figlia si sposa, ma vuole che ad accompagnarla all'altare sia il suo patrigno. Sono un papà devastato»; Mamma racconta la gestazione per altri: “Per me e mio marito è stata l’unica possibilità”; Poggi, Resinovich, Paganelli, intervista totale ad Albina Perri, direttrice di Giallo: omicidio di Chiara? “Riesumata per errori nelle indagini”. Liliana? “Corpo devastato dalla scelta della bara del marito”. E su Pierina….

«Mia figlia si sposa, ma vuole che ad accompagnarla all'altare sia il suo patrigno. Sono un papà devastato» - Il matrimonio di una figlia dovrebbe essere uno dei momenti più emozionanti per un padre, ma per un uomo è diventato una fonte di dolore. Come scrive msn.com

Stefano Accorsi padre devastato in “Una figlia”: “Pensiamo che certe cose accadano solo agli altri” - I film di De Matteo ci pongono spesso di fronte a dilemmi morali forti, a scelte mai facili ... Scrive repubblica.it

Così ho scelto di essere madre di figli d’anima - Cancellai subito il viaggio e dissi: spiacente, ma la mia presenza è richiesta qui, ubi maior, capirete. Si legge su repubblica.it