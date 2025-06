Sondrio | inaugurata la nuova sede provinciale del Partito Democratico

A Sondrio si respira un’energia nuova con l’inaugurazione della moderna sede provinciale del Partito Democratico, situata in via Lungo Mallero Cadorna 33. Un evento simbolico che segna un passo importante verso un dialogo più forte tra cittadini e politica. A tagliare il nastro, Maddalena Morelli, appena ventenne e la più giovane tesserata, una testimonianza di impegno e rinnovamento. La giornata si è aperta con entusiasmo e speranza per il futuro, rafforzando il legame con la comunità locale.

