Solo quattro secondi il giallo filosofico di Bruno Pezzella

di Fiorella Franchini Il giallo degli ultimi anni appare come un genere in fermento, in bilico tra tradizione e innovazione. Bruno Pezzella, autore eclettico capace di spaziare tra saggi, memorie storiche e racconti noir, sceglie per questa nuovo romanzo, "Solo quattro secondi", pubblicato da De Nigris Editori, una struttura narrativa insolita. Il racconto, diviso in quattro parti, ruota intorno a tre personaggi principali: Glasco, Terence e Ada. Glasco è un sensitivo e un assassino professionista, capace di far sembrare gli omicidi come incidenti. Terence Smith è, forse il suo antagonista, un personaggio enigmatico, disturbante, che lo trascina in una rete di inganni e rivelazioni.