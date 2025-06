Sollicciano si cambia Nuova direttrice reggente Dopo l’estate la nomina

A Sollicciano, un cambio di leadership dà nuova energia alla gestione del carcere: dopo l'estate, Valeria Vitrani prende il timone come direttrice reggente, sostituendo Mariateresa Gianpiccolo, impegnata in doppia veste tra Firenze e San Gimignano. Un avvicendamento che promette di portare freschezza e innovazione, aprendo un nuovo capitolo per la struttura. Per Vitrani si tratta di una promozione lampo, ma le sfide sono ancora da affrontare.

di Pietro Mecarozzi Da giovedì scorso il direttore reggente del carcere di Sollicciano è Valeria Vitrani. La dirigente prende il posto di Mariateresa Gianpiccolo, che in questo periodo si è 'sdoppiata' alla guida di due carceri, la "Ranza" di San Gimignano e quello di Firenze, e che molto probabilmente sarà ricollocata al comando della casa circondariale di Livorno. Per Vitrani si tratta di una promozione lampo: con Valentina Angioletti in questi mesi post Tuoni hanno condiviso il ruolo di vice direttori titolari. L'atto del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è entrato in vigore da ieri: Vitrani, secondo quanto trapela, sarà la direttrice almeno fino a fine estate.

