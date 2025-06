Solidarietà a Castellarquato | donati 1.300 euro a La casa di Iris

Un gesto di grande generosità e solidarietà ha preso vita a Castellarquato, dove solidariet224 ha donato 1.300 euro alla Casa di Iris. Questa importante somma, frutto della collaborazione tra l’associazione Pedale Arquitese, Cicli Manini e Lugagnano Off Road, testimonia il potere del cuore collettivo nel fare la differenza. Un esempio luminoso di come comunità e passione possano unire le forze per sostenere chi ha bisogno, dimostrando che insieme si può...

È un assegno di 1.300 euro quello consegnato al presidente dell’Hospice "La casa di Iris" a Castellarquato a "Casa Faccini". Il ricavato è la somma di 800 euro raccolti dall’associazione "Pedale arquatese", in collaborazione con Cicli Manini e Lugagnano Off road (con le bici di 100 volani) in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Solidarietà a Castellarquato: donati 1.300 euro a "La casa di Iris"

