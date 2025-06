Solde e temperature elevate fino a domenica poi lunedì arrivano i temporali

previste improvvise intemperie a partire da lunedì, quando i temporali si abbatteranno sulla regione, portando sollievo e un calo delle temperature. Prepariamoci a una fine di settimana all'insegna del caldo torrido, ma anche alla svolta meteorologica che cambierà il volto del tempo veneto.

«L’anticiclone subtropicale rimane protagonista sul Veneto, favorendo tempo in gran parte stabile nel weekend, con temperature molto elevate. Il clima sarà afoso in pianura, soprattutto dopo il tramonto, quando il caldo si farà ancora sentire e l’umidità tenderà ad aumentare. Tuttavia, sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Solde e temperature elevate fino a domenica, poi lunedì arrivano i temporali

In questa notizia si parla di: temperature - elevate - solde - domenica

Sciopero al Cassino Plant di Stellantis: temperature elevate e raffrescamento assente - Lavoratori in fermento allo stabilimento Stellantis di Cassino: temperature insostenibili e assenza di raffrescamento hanno spinto i dipendenti dei reparti Plastica e Montaggio a proclamare uno sciopero.

Solde e temperature elevate fino a domenica, poi lunedì arrivano i temporali; Uno spacciatore entra alla festa per nascondere le indagini. Quanti soldi gli hanno preso?, Olluri sull'arresto dell'attivista VV per traffico di droga; Bonus zanzariere: è il più amato ma solo alcuni modelli ti fanno avere i soldi.

Meteo weekend: caldo intenso con punte verso i 40 gradi, ma da domenica temporali in arrivo. Le previsioni - Un weekend di fuoco con temperature che raggiungeranno punte fino a 42 gradi in Sardegna e 40 gradi in Sicilia. Lo riporta msn.com

Domenica Meteo scatenato: dal super caldo alla GRANDINE, rischio ALTO in queste regioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Caldo africano sull'Italia, weekend da bollino rosso in 11 città. Ma domenica arrivano temporali e grandine: ecco dove - È un weekend da bollino rosso quello del 14 e 15 giugno con un anticipo d'estate rovente. Riporta leggo.it