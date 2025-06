Soldati ucraini liberati si abbracciano prosegue scambio prigioneri

Le immagini toccanti di soldati ucraini liberati, stretti in abbracci e telefonate ai propri cari, raccontano una speranza che non si arrende. Mentre Ucraina e Russia portano avanti un delicato scambio di prigionieri, il messaggio di Zelensky risuona forte: la lotta per la libertà continua con determinazione. Verso quale fine si dirige questo complesso processo di riconciliazione e pace?

Roma, 14 giu. (askanews) - Nelle immagini diffuse dalla presidenza ucraina, soldati avvolti nelle bandiere ucraine si abbracciano, altri telefonano ai parenti. Il filmato è stato diffuso, mentre Ucraina e Russia annunciano di aver effettuato un altro scambio di prigionieri di guerra, con Zelensky che ha dichiarato in un post sui social media: "Continuiamo a liberare i nostri prigionieri dalla prigionia russa. Questo è il quarto scambio in una settimana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Soldati ucraini liberati si abbracciano, prosegue scambio prigioneri

