Sogno e incubo | il Palermo e la Coppa Italia sfiorata nel 2011 l'apice dell'era di Zamparini e l'inizio della fine

Il calcio italiano è un ciclo infinito di emozioni, sogni e anche delusioni. Ricordiamo il Palermo del 2011, che sfiorò la gloria in Coppa Italia, simbolo dell’apice di Zamparini e l’alba di un declino inevitabile. Le storie di grandi cicli, come quelli di Atalanta e Bologna, dimostrano come nel nostro calcio nulla sia scontato. Un viaggio tra passione, speranze e rinascite che continua a far battere il cuore di ogni tifoso.

Ci sono stati e ci sono grandi cicli anche in squadre meno avvezze alle vittorie nel nostro calcio. C`è stata l`Atalanta di Gasperini, il Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sogno - incubo - palermo - coppa

Dal sogno all’incubo, il Brescia rischia la serie C per un presunto illecito amministrativo - Dal sogno alla crisi, il Brescia rischia la Serie C a causa di un presunto illecito amministrativo. La notizia, diffusa all’alba di una domenica di primavera, scuote tifosi e città: una vicenda che mette in discussione il futuro della squadra, dopo le più rosee aspettative di una stagione trionfale.

ACCADDE OGGI - 29 MAGGIO 1985: HEYSEL, QUARANT’ANNI DOPO QUELLA FINALE MALEDETTA È un giorno come tanti a Bruxelles. Lo stadio Heysel è teatro della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Alle 19.20, circa un’ora prima del Vai su Facebook

Sogno e incubo: il Palermo e la Coppa Italia sfiorata nel 2011, l'apice dell'era di Zamparini e l'inizio della fine; Basilea-Losanna, Coppa Svizzera: da sogno a incubo per i biancoblù; Inter, dal sogno Champions a una sconfitta da record: le lacrime di Francesco Acerbi.

Sogno e incubo: il Palermo e la Coppa Italia sfiorata nel 2011, l'apice dell'era di Zamparini e l'inizio della fine - Ci sono stati e ci sono grandi cicli anche in squadre meno avvezze alle vittorie nel nostro calcio. Segnala calciomercato.com

CremoneseMania: dal sogno di Coppa all’incubo in campionato, bisogna almeno salvare la faccia - Sono passati meno di quattro giorni dalla magica serata di Roma che ha visto la Cremonese accedere alle semifinali di Coppa Italia, eppure la gioia dell’Olimpico ha presto lasciato spazio alla ... calciomercato.com scrive

Sogno e incubo: l'Inter del Triplete. Storia e segreti di un'impresa ancora unica in Italia - com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Riporta msn.com