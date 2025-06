Sociale bando Regione Toscana con 2 milioni per opere e interventi

Firenze, 14 giugno 2025 – La Regione Toscana annuncia un bando da 2 milioni di euro dedicato a opere e interventi sociali e sociosanitari, rivolto a Comuni e istituzioni pubbliche. Un’opportunità unica per potenziare i servizi alla persona e migliorare il benessere delle comunità locali. I progetti finanziabili spaziano dalla riqualificazione di strutture esistenti a nuove iniziative di inclusione sociale, aprendo così nuove strade di sviluppo e solidarietà sul territorio.

Firenze, 14 giugno 2025 - Al via dalla Regione Toscana un bando da 2 milioni di euro per opere e interventi con finalità sociale e sociosanitaria, destinati ai servizi alla persona. E' questo il budget di un avviso pubblico che la Regione ha varato utilizzando il riparto di un fondo nazionale e destinato a Comuni e istituzioni pubbliche. I progetti di investimento che potranno essere finanziati riguardano sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l'acquisto di beni e attrezzature. Saranno interventi di piccole e medie dimensioni che riguarderanno tutto il territorio regionale. "Si tratta di interventi molto attesi, perché danno risposte immediate a bisogni concreti in termini di spazi e servizi in ambito sociale e sociosanitario", ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sociale, bando Regione Toscana con 2 milioni per opere e interventi

