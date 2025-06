Social Tour 2025 | video interviste Mattia Del Forno Mario Ermito Ludovico Fremont a Guidonia due giornate tra musica sport e inclusione

Preparati a vivere due emozionanti giornate di musica, sport e inclusione a Guidonia Montecelio con il Social Tour 2025! Un evento che unisce artisti, atleti e performer in un mix vibrante di arte urbana, energia e solidarietà, con la partecipazione speciale di Federico Zampaglione. Scopri le nostre esclusive video interviste a Mattia Del Forno, Mario Ermito e Ludovico Fremont, e lasciati ispirare da questa straordinaria manifestazione culturale promossa da talenti italiani.

Il Social Tour 2025 porterà a Guidonia Montecelio artisti, atleti e performer per due giornate di musica, arte urbana e inclusione, con ospite speciale Federico Zampaglione: ecco le nostre video interviste a Mattia Del Forno, Mario Ermito e Ludovico Fremont. È stata presentata nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini a Roma la seconda edizione del Social Tour 2025, manifestazione culturale promossa da Mattia Del Forno e Coffee Records in collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio e il patrocinio della Regione Lazio, della ASL Roma 5 e del Comitato Italiano Paralimpico. L’appuntamento si terrà il 14 e 15 giugno in due diverse location del comune laziale, tra spettacoli, incontri, musica dal vivo e attività inclusive. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Social Tour 2025: video interviste Mattia Del Forno, Mario Ermito, Ludovico Fremont, a Guidonia due giornate tra musica, sport e inclusione

Social Tour 2025 a Guidonia: Federico Zampaglione tra gli ospiti - voci di tutti e trasforma ogni incontro in un’esperienza autentica. Il Social Tour 2025 a Guidonia promette di far vibrare le anime, con ospiti d’eccezione come Federico Zampaglione, e di creare un momento di condivisione che rimarrà nel cuore di chi partecipa.

Social Tour 2025 - Il Social Tour 2025 è un invito a uscire dal proprio perimetro, a celebrare ciò che ci rende unici e a ritrovare, nello spazio pubblico, una possibilità di senso condiviso. Lo riporta rainews.it

