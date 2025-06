Soccorso da un passante e dai bagnini di Jesolo Turismo 25enne salvato

Un'operazione di salvataggio tempestiva e condivisa ha visto protagonista un giovane di 25 anni, soccorso da un passante e dai bagnini di Jesolo Turismo. L'evento, avvenuto nel cuore di Jesolo, dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione e dell’attenzione alla sicurezza in spiaggia. Grazie all’intervento rapido delle persone presenti, il ragazzo è stato condotto in ospedale per accertamenti, sottolineando come la comunità possa fare la differenza in momenti di emergenza.

Intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo nei confronti di un giovane, poi portato all'ospedale di Jesolo per accertamenti. Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 14 giugno, all'altezza della torretta 9 tra le piazze Mazzini e Aurora. Un ragazzo, italiano, di 25 anni.

