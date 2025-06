Soccorritori Iran ' colpi Israele su ambulanza 2 morti'

In un episodio drammatico che scuote la regione, i soccorritori iraniani riferiscono di un attacco israeliano contro un’ambulanza, provocando due vittime e una grave perdita umanitaria. La notizia rischia di alimentare nuove tensioni e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione del personale umanitario in zone di conflitto. Un episodio che richiama l’attenzione sulla delicata situazione geopolitica e i rischi umani insiti nei conflitti moderni.

La Mezzaluna rossa iraniana ha fatto sapere che in un attacco israeliano è stata colpita una ambulanza e due persone sono rimaste uccise. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Soccorritori Iran, 'colpi Israele su ambulanza, 2 morti'

