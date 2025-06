SmackDown 13.062025 E’ il piano di Cody?

Benvenuti amici di Zona Wrestling! Dopo l’elettrizzante Money In The Bank, ci prepariamo a vivere un’altra avvincente serata di SmackDown, con trame tese e promesse di grandi emozioni in vista di Night Of Champions. Sono Umberto, e questa notte il ring si infiamma: John Cena apre lo spettacolo, ma quali sorprese ci riserverà il resto della puntata? Non perdiamoci in chiacchiere: è il momento di immergerci nello show!

PROMO: La puntata inizia alla grande con l'ingresso dell'Undisputed WWE Champion John Cena che non perde l'occasione di ricordarci che è il migliore. Cena poi ovviamente si rivolge anche a CM Punk, suo prossimo avversario schernendolo. Ma ad interrompere John ci pensa Cody Rhodes, che prima ricorda al campione che a Money In The Bank lo ha schienato e poi dice che può credersi intelligente quanto vuole, ma non è lui a far parte del piano di Cena, ma è Cena a far parte del suo piano.

