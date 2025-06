Slovacchia-Italia Under 21 per gli europei stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora vederla anche in streaming

Stasera, 14 giugno, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Slovacchia negli Europei di categoria, un match imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile. Potrete seguire l'incontro in chiaro su Rai 2 e in streaming, per non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente sfida. Scoprite l'orario e come sintonizzarvi per sostenere i giovani talenti azzurri in questa importante tappa del torneo.

Stasera, 14 giugno, l'Italia Under 21 scende in campo per il nuovo impegno degli Europei di categoria: ecco come seguire l'incontro e la formazione che il C.T. Nunziata schierer√† contro i padroni di casa. Oggi, sabato 14 giugno, l'Italia Under 21 torna in campo per proseguire il cammino negli Europei di categoria. Gli Azzurrini allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata affrontano la Slovacchia, nazione ospitante del torneo nella seconda giornata del girone A Il calcio d'inizio √® previsto per le ore 21:00 allo ҆tadi√≥n Antona Malatinsk√©ho di Trnava, situata a 50 chilometri dalla. La manifestazione si gioca interamente in Slovacchia e la squadra di Carmine Nunziata √® stata inserita nel Gruppo A, insieme a Slovacchia, Spagna e Romania. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Slovacchia-Italia Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

