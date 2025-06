Slovacchia-Italia U21 Baldanzi ancora titolare | panchina per Pisilli

Dopo il brillante esordio contro la Romania, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Slovacchia in una partita decisiva per il suo cammino nell’Europeo di categoria. Baldanzi, ancora titolare, cerca di ripetere la sua prestazione da protagonista, mentre Pisilli si accomodano in panchina. Una sfida che potrebbe aprire le porte a un importante passo avanti nel torneo: il momento di dimostrare il vero spirito azzurro.

Dopo il successo di misura ottenuto contro la Romania all'esordio, firmato da un gol del romanista Tommaso Baldanzi, l'Italia Under 21 torna in campo questa sera per la seconda giornata del gruppo A dell'Europeo di categoria. Avversaria, la Slovacchia padrona di casa, in una sfida fondamentale per il passaggio del turno. Il commissario tecnico Carmine Nunziata conferma il 4-3-2-1 e soprattutto dà ancora fiducia a Baldanzi, protagonista del debutto, che agirà alle spalle della punta insieme a Koleosho. In panchina invece l'altro giallorosso Niccolò Pisilli, che attende una chance a partita in corso.

