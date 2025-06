Slitta il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia per le proteste dei residenti | Bloccheremo i canali

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, simbolo di lusso e opulenza, rischia di essere ostacolato dalle proteste dei residenti. Il comitato No Space for Bezos ha annunciato una mobilitazione per denunciare quella che considerano un’aggressione alla città e alle sue tradizioni. Le tensioni si intensificano, e il futuro dell’evento è appeso a un filo: riusciranno gli sposi a mantenere i loro piani o le proteste bloccheranno il grande giorno? Continua a leggere…

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez organizzato a Venezia rischia di filare liscio come vorrebbero i due sposi. Il comitato di attivisti di No Space for Bezos, infatti, ha dichiarato di volersi mobilitare il giorno delle nozze per quella che definiscono l'ennesima "colonizzazione" da parte di un miliardario incurante della cittĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bezos - matrimonio - jeff - venezia

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

I veneziani in protesta contro le nozze milionarie di Jeff Bezos che blindano la cittĂ . Sindaco e governatore Zaia critici con i manifestanti, pronti ad accogliere le nozze vip #venezia #bezos-sanchez #matrimonio #protesta #sindaco #zaia Vai su X

(? Ferruccio de Bortoli) Il matrimonio dell’anno, e forse non solo dell’anno, sarà celebrato nei prossimi giorni a Venezia. Dal 24 al 26 giugno saranno tre i giorni di festa esclusiva per l’unione tra Jeff Bezos, il creatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanch Vai su Facebook

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la coppia avvistata a Milano; Slitta il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia per le proteste dei residenti: Bloccheremo i canali; Matrimonio Bezos a Venezia, tra proteste e invitati vip da red carpet. Zaia: “Una vergogna”.

A Venezia è nato un comitato contro il matrimonio di Jeff Bezos - Si oppone all’occupazione di molti spazi della città affittati al proprietario di Amazon per festeggiare le nozze insieme a 250 invitati ... Riporta ilpost.it

Venezia, le nozze milionarie di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le indiscrezioni (e le proteste) - Cospicuo il gruppo delle celebrity hollywoodiane, con, tra gli altri, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Katy Perry ... Scrive msn.com

“Venezia non è in vendita”: la protesta dei movimenti contro le nozze di Bezos. Brugnaro: “Squadristi, ci scusiamo” - "No space for Bezos": i movimenti veneziani contro l'arrivo del miliardario che vuole "affittare" la città per le sue nozze ... ilfattoquotidiano.it scrive