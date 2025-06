Slai Cobas | Studenti disabili a rischio scuola e assistenti igienico-personale a rischio lavoro

In un contesto di crescente criticità, Slai Cobas e studenti disabili sono in prima linea per difendere i loro diritti, mentre assistenti igienico-personale rischiano il posto di lavoro a causa dei pesanti tagli previsti dalla Regione Sicilia. La protesta, partita dall’Assessorato Regionale, sottolinea l’urgenza di intervenire per garantire un’istruzione inclusiva e un supporto dignitoso a chi ne ha più bisogno. È ora di far sentire la nostra voce e chiedere un cambiamento reale.

Protesta all'Assessorato Regionale Famiglia-lavoro-politiche sociali degli Assistenti igienico personale specializzati. Per l'anno scolastico prossimo la Regione siciliana in combutta con gli Enti intermedi (Città Metropolitane, Liberi Consorzi, Comuni) si prepara a mettere in atto pesanti tagli.

