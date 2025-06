Skye P Marshall racconta Matlock | Un ruolo che ha cambiato la mia vita

L’incontro con Skye P. Marshall ci rivela come il ruolo di Olympia in Matlock abbia segnato una svolta decisiva nel suo cammino artistico, trasformando una passione in una vera e propria consacrazione. La sua storia, fatta di dedizione e determinazione, ispira chi sogna di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo. Con emozione, Skye condivide le sfide affrontate e il significato profondo di questa esperienza...

Con il reboot di Matlock, la celebre serie legale tornata in onda su CBS con Kathy Bates come protagonista, anche l’attrice Skye P. Marshall ha conquistato pubblico e critica nel ruolo di Olympia, personaggio chiave all’interno della nuova narrazione. In una conferenza stampa internazionale, Skye ha raccontato il suo percorso personale e professionale, le sfide incontrate sul set e l’impatto che Matlock ha avuto sulla sua carriera. L’incontro con Kathy Bates: la chimica sul set. Skye ha descritto l’emozione del suo primo incontro con Kathy Bates durante i provini a Los Angeles: “Ero terrorizzata, non riuscivo a dormire per giorni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Skye P. Marshall racconta Matlock: “Un ruolo che ha cambiato la mia vita”

