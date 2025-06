Sky Sport la Juventus è ancora interessata a Victor Osimhen

La Juventus, nonostante la conferma di Igor Tudor sulla panchina, continua a sognare grandi acquisti per rinforzare la rosa. Tra i nomi piĂą caldi spicca Victor Osimhen, attaccante esplosivo del Napoli e obiettivo di mercato molto ambito. Con il Mondiale per Club alle porte, i bianconeri sono determinati a rafforzarsi e a sorprendere i tifosi. La strategia juventina si prepara a rivelare nuovi colpi di scena, pronti a cambiare il volto della squadra.

La Juventus è una delle societĂ che era alla ricerca di un nuovo allenatore, ma, alla fine a sorpresa è stato deciso di confermare Igor Tudor alla guida dei bianconeri anche per la prossima stagione. In procinto di iniziare il Mondiale per Club, la dirigenza juventina da poco orfana di Cristiano Giuntoli è alla ricerca . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: juventus - sport - interessata - victor

Defibrillatore donato al palazzetto dello sport: il contributo dello Juventus Club - Il Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha compiuto un gesto significativo donando un defibrillatore al Comune di Carovigno.

Nell’ultimo mese la #Juventus ha effettuato più contatti per Victor #Gyökeres: un primo con #Giuntoli, poi un aggiornamento lo scorso weekend. Inizialmente lo #SportingLisbona e l’entourage del giocatore avevano trovato un’intesa sui 65-70M€. Ora però il Vai su Facebook

?L'Al-Hilal ha in programma nei prossimi giorni una trattativa con il Napoli per Victor #Osimhen. L'Al-Hilal vuole l'attaccante in vista della Coppa del Mondo per Club. Accordo triennale sul tavolo, pacchetto da 120 milioni di euro di stipendio in tre anni. La # Vai su X

Giuntoli boccia Osimhen: La Juve non lo vuole. I rumor però...; Osimhen sblocca Napoli. Juve il grande colpo: chi arriva | .it; “Osimhen non interessa alla Juve”: il presunto audio di Giuntoli scatena i social.

Sky Sport, la Juventus è ancora interessata a Victor Osimhen - La Juventus è una delle società che era alla ricerca di un nuovo allenatore, ma, alla fine a sorpresa è stato deciso di confermare Igor Tudor alla guida ... Lo riporta dailynews24.it

Juventus scatenata dopo il rinnovo di Igor Tudor: interesse per Victor Osimhen ed Ederson tra centrocampo e attacco in vista della prossima stagione - I bianconeri di Igor Tudor sembrano avere le idee molto chiare in vista della stagione che verrà: nel mirino Victor Osimhen ed Ederson. Riporta eurosport.it

Frederico Varandas, presidente dello Sporting Lisbona, ha avvisato la Juventus interessata a Viktor Gyokeres: "Non bastano 70 milioni per comprarlo" - Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Libsona campione di Portogallo, è uno degli attaccanti più ricercati in Europa. Segnala eurosport.it