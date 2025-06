Siziano ciclista travolto e ucciso da un’auto | il conducente fugge poi si consegna ai carabinieri

Una tragedia scuote Siziano all’alba di oggi, 14 giugno, quando un ciclista di 56 anni è stato investito e ucciso da un’auto sul ponte del Lambro. Il conducente, dopo il tremendo incidente, ha tentato la fuga ma poi si è consegnato ai carabinieri, disperato. Restate aggiornati su questa vicenda sconvolgente, un esempio di come la strada possa essere fatale in un attimo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia all’alba sul ponte del Lambro. Un uomo di 56 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 14 giugno, dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nei pressi di Siziano, al confine tra le province di Milano e Pavia. L’incidente è avvenuto intorno alle 4,00, sul ponte che attraversa il fiume Lambro, in un tratto stradale che collega Siziano (Pavia) a Pieve Emanuele (Milano). Il conducente fugge, poi si costituisce. Alla guida dell’auto coinvolta c’era un giovane, che dopo l’impatto ha abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Siziano, ciclista travolto e ucciso da un’auto: il conducente fugge, poi si consegna ai carabinieri

In questa notizia si parla di: auto - siziano - ciclista - travolto

Ciclista travolto e ucciso sul ponte del Lambro: l’investitore fugge, poi va a costituirsi con il papà; Tragico incidente all'alba, ciclista investito e ucciso: l'automobilista scappa, ma poi si costituisce; Investe e uccide un ciclista nel Milanese e scappa, poi va in caserma insieme al papà per costituirsi: cosa è successo.

Investe e uccide un ciclista e non si ferma, poi va in caserma - Un uomo di 56 anni di Locate Trulzi (Milano) è stato travolto e ucciso da un'auto, mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo il ponte sul Lambro al confine tra i c ... Riporta msn.com

Investe e uccide un ciclista nel Milanese e scappa, poi va in caserma insieme al papà per costituirsi: cosa è successo - Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sul ponte sul Lambro, tra Milano ... Secondo fanpage.it

Siziano, giovane alla guida travolge e uccide un ciclista: prima scappa, poi va in caserma col padre - La vittima è Mauro Cattaneo, 55 anni, originario di Locate Triulzi. Riporta msn.com