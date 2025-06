Siracusa vanno a pesca di tonni ma all' amo abbocca uno squalo

A Marzamemi, in provincia di Siracusa, una battuta di pesca prometteva tonni abbondanti, ma ha preso una piega inaspettata: all’amo si è abboccato uno squalo mako di quattro metri. La lotta, lunga e intensa, ha visto lo squalo sfuggire all’ultimo istante, strappando il terminale della canna e tornando in mare. Un episodio che ricorda come nella natura nulla sia prevedibile, lasciando i pescatori stupefatti e pieni di emozione.

