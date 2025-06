Sinner torna sul Roland Garros | le nuove parole dopo la sconfitta contro Alcaraz

Jannik Sinner si prepara a riscattarsi dopo la battaglia emozionante di Roland Garros contro Alcaraz. Il talento italiano, reduce da una finale mozzafiato e ricca di insegnamenti, torna in campo ad Halle con determinazione e voglia di riscrivere il suo percorso. Le nuove parole del numero uno al mondo sono un segnale di forza e rinascita: perché ogni sfida è un’opportunità per dimostrare il proprio valore. La sua grinta non si ferma qui.

Jannik Sinner è tornato a parlare alla vigilia di Halle e dopo il Roland Garros: ecco cos’ha dichiarato il n.1 del mondo dopo la finale persa contro Alcaraz. Jannik Sinner si sta preparando per (ri)scendere in campo dopo il Roland Garros. Il n.1 del mondo è atteso ad Halle e avrà così modo di lasciarsi alle spalle la sconfitta arrivata a Parigi contro Carlos Alcaraz. Una finale che è stata pazzesca, di altissimo livello, ma che ha fatto anche molto male visto che l’altoatesino è stato a un passo dal suo primo Open di Francia. Alla fine a vincere e a conquistare, per il secondo anno consecutivo, il Roland Garros è stato lo spagnolo n. 🔗 Leggi su Sportface.it

