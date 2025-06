Sinner la profezia di Andre Agassi | Chi sarà il nuovo Jannik

Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo capitano del Team World, se devo essere onesto, ho provato un mix di orgoglio e responsabilità. La Laver Cup rappresenta un palcoscenico unico, e vedere giovani talenti come Jannik Sinner emergere come potenziali protagonisti del futuro è entusiasmante. Chi sarà il prossimo campione a succedere a grandi nomi come Agassi? La risposta potrebbe risiedere proprio nelle prossime sfide sui campi di San Francisco.

Sarà Andre Agassi il capitano del Team World nella prossima edizione della Laver Cup, che si disputerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre, sostituendo l’uscente svedese Bjorn Borg. Sono quattro i tennisti che hanno già confermato la propria presenza nella squadra guidata dallo statunitense: Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton e Joao Fonseca. "Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo capitano del Team World, se devo essere onesto, ho pensato: 'No' — ha raccontato l’ex numero uno al mondo a Tennis Channel — Poi mi hanno detto che non sarebbe accaduto subito ma la stagione successivo. Non ero comunque sicuro fosse la scelta giusta per me ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, la profezia di Andre Agassi: "Chi sarà il nuovo Jannik"

Andre Agassi: "Alcaraz e Sinner tanto straordinari quanto diversi. Djokovic è il tennista più forte in difesa di tutti i tempi"

