Sinner | La finale del Roland Garros? Ho mancato dei match point ma non avevo mai giocato così bene su terra rossa

Ho passato qualche giorno con gli amici e ho riflettuto molto sull’esperienza a Parigi. Nonostante i rimpianti per quei match point sfuggiti, sono orgoglioso di come ho affrontato il torneo su una superficie così difficile. La finale di Roland Garros mi ha insegnato tanto, e ora sono pronto a tornare in campo a Halle, dove difendo il titolo e continuo il mio cammino di crescita. La vita da tennista è fatta di sfide continue, e io sono determinato a sfruttarle tutte al massimo.

Dopo aver perso in rimonta contro Carlos Alcaraz la finale del Roland Garros, Jannik Sinner ripartirà dal torneo Atp 500 di Halle, dove difende il titolo. Sinner: «La finale del Roland Garros si può vedere in modi differenti». In un’intervista a Sky Sport, il tennista altoatesino ha parlato di come ha vissuto la sconfitta contro lo spagnolo numero 2 al mondo. Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta: « Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari divertendomi a fare cose semplici, come giocare a ping-pong. Per me è importante trovare il tempo e il modo per vivere un po’ la normalità, ho la fortuna di essere circondato da persone che tengono a me e mi vogliono molto bene ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner: «La finale del Roland Garros? Ho mancato dei match point, ma non avevo mai giocato così bene su terra rossa»

