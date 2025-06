Sinner incubo contro Alcaraz | Accadrà tutte le volte

Il duello tra Sinner e Alcaraz si ripete con insistenza, scrivendo pagine di emozioni e rivalità che appassionano gli appassionati di tennis. L’italiano e lo spagnolo si sono sfidati più volte sui campi più prestigiosi, con Alcaraz che in alcune occasioni ha prevalso, ma senza mai perdere il fascino di un confronto equilibrato e ricco di suspense. E questa battaglia è destinata a proseguire, regalando ancora molte emozioni.

Sinner ed Alcaraz si sono affrontati sia agli Internazionali d'Italia che al Roland Garros, e pare essere soltanto l'inizio. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati già svariate volte, con l'italiano che ha avuto a che fare con lo spagnolo di recente sia agli Internazionali d'Italia che al Roland Garros. In entrambi i casi, ha avuto la meglio Alcaraz, che in ogni caso nella finale dell'Open di Parigi ha dovuto sudare per confermarsi campione. Soltanto dopo cinque ore, infatti, è stato possibile per lui battere un Sinner capace di gestire il match alla perfezione a inizio partita e tenere alta la tensione fino alla fine.

