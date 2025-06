Sinner ad Halle Alcaraz al Queen’s In Spagna | Jannik vuole evitarlo

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo ad Halle, in Germania, con l’obiettivo di difendere il titolo e affinare la forma in vista di Wimbledon. La sua presenza nel torneo ATP 500 rappresenta un passo fondamentale per evitare incontri indesiderati come quello con Alcaraz al Queen’s, mantenendo alta la concentrazione e la strategia. L’azzurro punta a sfruttare al massimo questa occasione per dominare sulla superficie erbosa e continuare a scrivere il suo cammino nel grande tennis.

(Adnkronos) – Jannik Sinner riparte da Halle. Il tennista azzurro è arrivato in Germania, dove giocherà l'Atp 500, di cui è campione in carica, per inaugurare la sua stagione sull'erba e prepararsi a Wimbledon, il prossimo Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Prima di partire per Londra però Sinner giocherà quindi ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - halle - jannik - alcaraz

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

Oggi Jannik #Sinner è arrivato ad #Halle, domani Carlos #Alcaraz sarà a Londra per preparare #Queens e #Wimbledon Inizia la campagna su erba dei due finalisti del #RolandGarros #tennis Vai su X

Nessuna strategia per evitare Alcaraz. Solo una scelta pianificata. Dopo l'annuncio che Jannik Sinner giocherà ad Halle e non al Queen’s, qualcuno ha subito ipotizzato che volesse evitare Carlos Alcaraz prima di Wimbledon. Un tweet di Eurosport Spagn Vai su Facebook

Sinner vuole evitare Alcaraz, in Spagna 'provocano' Jannik dopo Roland Garros; Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; La bufala di Sinner che giocherà Halle per scappare da Alcaraz dopo il Roland Garros.

Sinner ad Halle, Alcaraz al Queen's. In Spagna: "Jannik vuole evitarlo" - Il tennista azzurro è arrivato in Germania, dove giocherà l'Atp 500, di cui è campione in carica, per inaugurare la sua stagione sull'erba e prepararsi a ... msn.com scrive

L'incredibile dato che accomuna Jannik Sinner e Carlos Alcaraz negli Slam - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresentano al momento il meglio che il tennis possa offrire nel panorama mondiale. Da tennisworlditalia.com

La bufala di Sinner che giocherà Halle per “scappare” da Alcaraz dopo il Roland Garros - Jannik Sinner giocherà ad Halle per la marcia d’avvicinamento a Wimbledon. Come scrive fanpage.it