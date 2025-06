Sinner ad Halle Alcaraz al Queen’s In Spagna | Jannik vuole evitarlo

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo ad Halle, in Germania, un passo fondamentale per la sua stagione sull’erba e un'opportunità di riscattarsi dopo la finale emozionante contro Carlos Alcaraz al Queen’s. Con l’obiettivo di evitare incontri incrociati con il suo avversario spagnolo, il giovane talento italiano si concentra sulla preparazione migliore. La sfida è aperta: riuscirà Sinner a superare gli ostacoli e a brillare di nuovo?

(Adnkronos) – Jannik Sinner riparte da Halle. Il tennista azzurro è arrivato in Germania, dove giocherà l'Atp 500, di cui è campione in carica, per inaugurare la sua stagione sull'erba e prepararsi a Wimbledon, il prossimo Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Prima di partire per Londra però Sinner giocherà quindi ad Halle, per riprendere confidenza con l'erba e scacciare i fantasmi della finale-maratona persa con Carlos Alcaraz al Roland Garros. E proprio la differenza rispetto al programma del numero due del mondo, che dopo una breve vacanza a Ibiza giocherà il torneo del Queen's, da cui si è invece ritirato Lorenzo Musetti, ha fatto insinuare, a una parte della stampa spagnola, che Sinner stia cercando di evitare Alcaraz per non rivivere il 'trauma' di Parigi, almeno non prima di Wimbledon.