Sinfonie e ouverture nel segno di Petrenko

Immergetevi in un viaggio tra le note e le sfumature delle sinfonie e delle ouverture interpretate dal maestro Kirill Petrenko, un artista per cui ogni dettaglio musicale diventa un messaggio da decifrare. La sua direzione non è solo esecuzione, ma una vera e propria lettura del cuore dell’opera. Scopriamo insieme come Petrenko riesca a trasformare ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, rendendo ogni nota un segno da interpretare.

Ci sono interpreti per i quali, più che per altri, ogni particolare del concerto che propongono è un segno, e in quanto tale andrebbe decodificato. I brani che Kirill Petrenko

Petrenko e i Berliner nelle Sinfonie 8, 9 e 10 di Shostakovich - "Un dramma psicologico sorprendente", così Petrenko, direttore principale della prestigiosa compagine tedesca, descrive l'Ottava sinfonia. Riporta ansa.it