Sindaco magistratura e rettori sul palco Bastone di comando a Gabriele Veneri

Sul palco si accendono i riflettori su un momento di grande importanza per la città: il bastone di comando passa a Gabriele Veneri, mentre i rappresentanti della magistratura e i rettori dei quartieri si preparano a scrivere un nuovo capitolo. Con il supporto del primo magistrato Marco Dioni e un team di eccellenze, si apre un percorso di rinnovamento e collaborazione che promette di plasmare il futuro urbano. È l’inizio di un’epoca di impegno e progresso condiviso.

Sul palco cancelliere, magistratura (parte il nuovo corso guidato dal primo magistrato Marco Dioni e con Filippo Alberti, Luca Berbeglia, Osvaldo Fratini, Marcello Lazzeri, Leone Provenzal, Marco De Prizio, Simone Rossi e Lara Vannini. Poi ecco i rettori dei quartieri e il sindaco Ghinelli.

In questa notizia si parla di: sindaco - magistratura - rettori - palco

